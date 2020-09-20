Yüz yüze eğitimde plan belli oldu! İşte uyulması gereken kurallar
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 21 Eylül’de anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitimin ilk ders zilini çalıyor. MEB'in koronavirüs salgını döneminde uygulayacağı yüz yüze eğitimin planı belli oldu.
Yüz yüze eğitim başlarken velilerin kafasında ‘Çocuklar hangi gün okula gidecek, kaç saat okulda kalacak, virüsten nasıl korunacak’ gibi sorular hâlâ var. Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı, yüz yüze eğitimde uygulanacak maddeleri yazdı.
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Bakanlığın açıklamasına göre, ‘uyum haftası’ adı verilen ilk hafta okul öncesi ve birinci sınıflar haftada 2 gün okula gidip yüz yüze eğitim alacak.
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Yarım gün okul
Çocuklar 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olarak ders yapacak. Öğrenciler yarım gün okulda kalacak.
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Okulda yemek yok
Koronavirüs'ten korunma tedbirleri kapsamında öğrenciler okullarda yemek yemeyecek.
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