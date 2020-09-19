Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumuna ilişkin açıklama

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, klinik seyrinde düzelme izlendi.

Abone ol

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından, Başkan Muhittin Böcek'in son durumu hakkında açıklama yapıldı.

"Klinik seyrinde düzelme izleniyor"

Açıklamada, Böcek'in tedavisinin devam ettiği belirtilerek, ''Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyrinde düzelme izlenmektedir" denildi.