Adalet Bakanı Gül'den çok sert 'Halil Sezai' açıklaması: Bu bir vandallıktır

67 yaşındaki komşusunu darp ettiği suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'ye ilişkin konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Asla kabul edilemez. Ben de şiddetle kınıyorum. Bu bir vandallıktır" açıklaması yaptı.

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"Nitekim yargı da gereğini yapmıştır." diyen Bakan Gül, "Soruşturma devam etmektedir. Böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı birleştirici rolü olması gerekirken bu asla tasvip edilemez." ifadelerini kullandı.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in programında konuşan Bakan Gül, "Ertesi gün bu görüntüler çıkıyor. Savcılık dosya girince ek ifade alıyor. Ama bu görüntüler sosyal medyaya düşmese de dosyaya girdiğinde ifadesini alacak. Yargı herkese lazım. Hâkim savcı yargı faile bakmaz. Fiile bakar. Ve delillerle bağlıdır." diye konuştu.

"e-duruşma yaygınlaştırılacak"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Gül, şunları kaydetti: E-duruşma pandemiden önce bir hayalimizdi. Bu hafta Ankara’da pilot olarak başlattık. Avukat arkadaşlarımızla konuştuk çok memnunlar. “Bu kadar da beklemiyorduk” diyorlar. Ofislerinden duruşmaya gitmeden yargılamalar yapılıyor. Ankara’dan sonra İstanbul ve diğer illere de yaygınlaştıracağız. 2021’de yaygınlaşmış olur hedefimiz o.

"Çok önemli bir hayalimizdi"

Bakan Gül, "Cezaevlerinde görüntülü görüşmeyi de pilot olarak başlatıyoruz Ankara ve İstanbul’da. Bu da çok önemli bir hayalimizdi." ifadesini kullandı.