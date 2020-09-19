Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı arası kesiminin açılışı töreninde son dakika açıklamalar yaptı. "Türkiye'nin son 7 yıldır maruz kaldığı saldırılar ekonomimizi hedef almıştır." diyen Erdoğan "Asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar." düşüncesini dile getirdi.

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Açılışa video konferans yöntemiyle ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul - İzmir otoyolu bölgede hizmete soktuğumuz önemli eserledir. Yol medeniyettir. Yolları olmayan ülkeyseniz medeni olmaktan bahsedemezsiniz." diye konuştu.

Erdoğan, "Bu bölüm dahi tek başına iftihar verici bir eserdir." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İftihar verici bir eser"

Gebze-İzmit otoyolunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kuzey Marmara Otoyolu en uçtan başlayıp 400 kilometre uzunluğundaki büyük bir projedir. Kuzey Marmara otoyolu İstanbul’un batısındaki en uç noktasından başlayıp Kocaeli ve Sakarya’ya kadar uzanan büyük bir projedir.

Otoyolumuzun inşaatı biten kesimlerini 2016’dan buyana peyderpey açıyoruz. Bu bölüm dahi tek başına iftihar verici bir eserdir.

Tabi bu durum aynı zamana İstanbul-Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor. Bayram tatili gibi dönemlerde araç trafikleri tarihi karışacaktır. Bu güzergahın yıllık katkısı vakitten 270 milyon lira akaryakıttan 317 milyon lira emisyon salınımın azaltmasında 8 milyon olmak üzere 595 milyon lirayı bulacaktır.

Türkiye'nin son 7 yıldır maruz kaldığı saldırılar ekonomimizi hedef almıştır.

"Uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar"

Suriye’den Libya’ya Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e kadar geniş bir alanda verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması hayati bir öneme sahiptir. Türkiye’yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir ülke haline getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar.

Saldırılar ekonomimizi hedef almıştır

Türkiye'nin son 7 yıldır maruz kaldığı saldırılar ekonomimizi hedef almıştır. Koronavirüs salgınıyla işte böyle bir dönemde maruz kaldık. Türkiye salgından en az etkilenen ülkeler arasındadır.

"Rekorlar ardı ardına geliyor"

Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor. Salgın nedeniyle dibe vuran küresel ticaretin aksine Türkiye ihracatına ara vermeden devam etti."