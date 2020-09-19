Son dakika Binali Yıldırım ve eşi koronavirüsü atlattı! Son testler negatif çıktı

Eski Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'dan son dakika sevindiren haber geldi. Yıldırım ve eşine yapılan son koronavirüs testi negatif çıktı.

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AK Parti kadrolarında uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüsü yendi. Sevindiren haberi Yıldırım, sosyal meyda hesabından kendisi duyurdu. İşte o açıklama...

'Allah hepinizden razı olsun'

Binali Yıldırım, "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

'Aman tedbiri elden bırakmayın'

Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızdan talebim: Aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı?" açıklamasını yaptı.

Yıldırım ve eşi Ankara Şehir Hastanesindeki koronavirüs tetkiklerinin ardından Bakan Koca eşliğinde hastaneden böyle ayrılmışlardı.

1- PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. pic.twitter.com/72MHsDF7eD — Binali Yıldırım (@BY) September 19, 2020