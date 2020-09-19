Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu bile abisine tepki gösterdi yaşlı adamı dövmüş tutuklanmıştı

'Espri amaçlıydı'

Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nde önceki gece ifade veren Halil Sezai odunu şaka amaçlı eline aldığını söyledi:

Müştekinin evine geldiğimizde 4 villanın da ortak bahçesine geçtik. Ancak konutun içine girmedik. Ben o sırada eskiden onunla masalarda sohbetimizdeki şakalaşmalardan mülhem olarak bahçeden odun almak istedim. Amacım bununla müştekiye, ‘odun mu olalım, yoksa çiçek gibi mi olalım, aramız nasıl olsun’ diye takılmaktı. Espri amaçlıydı.