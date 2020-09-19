Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu bile abisine tepki gösterdi yaşlı adamı dövmüş tutuklanmıştı
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı komşusuna darp olayı konuşulmaya devam ediyor. İdeolojik takıntılı bazı kesimler hariç ülkede herkesin tepkisini çeken olayla ilgili kardeşi Duygu Paracıkoğlu ilk kez konuştu. Paracıkoğlu bakın abisine tepki gösterdi.
Halil Sezai'in ülkede infial yaratan darp olayının yankıları sürüyor. İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darp etmekten tutuklanan Halil Sezai'yi medyaya sızan görüntülerde elinde bulunan odun parçası yaktı. Ünlü şarkıcı odun parçasının silahtan sayılması nedeniyle 'silahla kasten yaralama' suçundan hapse girdi. Öte yandan Sezai'nin kız kardeşi Duygu Paracıkoğlu konuyla ilgili kez açıklama yaptı. Paracıkoğlu abisinin yanlışını teslim etti ve olayla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Komşusu Hüseyin Meriç’e şiddet uygulayan Halil Sezai, olay sırasında elinde bulunan odun parçasının silahtan sayılması nedeniyle ‘Silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanırken, odun parçasına ise polis tarafından el konuldu.
'Espri amaçlıydı'
Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nde önceki gece ifade veren Halil Sezai odunu şaka amaçlı eline aldığını söyledi:
Müştekinin evine geldiğimizde 4 villanın da ortak bahçesine geçtik. Ancak konutun içine girmedik. Ben o sırada eskiden onunla masalarda sohbetimizdeki şakalaşmalardan mülhem olarak bahçeden odun almak istedim. Amacım bununla müştekiye, ‘odun mu olalım, yoksa çiçek gibi mi olalım, aramız nasıl olsun’ diye takılmaktı. Espri amaçlıydı.
Ancak müştekinin kapısına gittiğimizde ona seslenir seslenmez, ‘s....rin gidin, s.tirtmeyin ananızı” dedi. Bunun üzerine odunla ilgili espri havası kalmadığı için onu bıraktım. Olayın şokuyla aramızda ittirme kaktırma oldu. Ama vurmadım. Vurma olayı daha sonra dışarıda oldu.