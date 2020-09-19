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İran'dan ABD'ye tehdit: Süleymani'nin intikamını alacağımızdan şüpheniz olmasın

İRAN, eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD yönetimi tarafından suikast sonucu öldürülmesini unutmuyor. İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı, "Süleymani'nin intikamını alacağımızdan şüpheniz olmasın" diye konuştu.

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İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Selami, Trump'a seslenerek, "İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin çünkü tamamen kararlı ve ciddiyiz. Biz, Süleymani'nin şehit edilmesinde doğrudan veya dolaylı rolü olan her şahsı vuracağız." ifadelerini kullandı.

"İntikam alacağımızdan şüphemiz olmasın"

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarına hitap eden Selami, eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık, ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast planı yaptıklarına dair iddialara yanıt verdi. Selami, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben, "Trump Bey, intikam alacağımızdan şüphe etmeyin çünkü tamamen kararlı ve ciddiyiz. Biz, Süleymani'nin şehit edilmesinde doğrudan veya dolaylı rolü olan her şahsı vuracağız." dedi.

"Mertçe ve adilce intikam alırız"

Büyükelçi Lana Marks'a yönelik suikast planı yaptıklarına ilişkin iddiaları yalanlayan Selami, "Siz şehit kardeşimizin kanı için Güney Afrika'daki kadın bir büyükelçiyi mi vuracağımızı sanıyorsunuz? Biz mertçe ve adilce intikam alırız." şeklinde konuştu. Selami, bu yüzden Süleymani'nin öldürülmesinin ardından 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Aynu'l Esed Hava Üssü'ne yaptıkları balistik füze saldırılarında ABD askerlerini hedef almadıklarını söyledi.

"Laf savaşı yapmıyoruz"

ABD Başkanı Trump'ın İran tarafından gelecek herhangi bir saldırıya bin misliyle yanıt vereceklerine dair tehditlerine de değinen Selami, şöyle devam etti:

Siz şiddetli iç sorunlarla boğuşurken bin misliyle saldırı tehdidinde bulunuyorsunuz ancak Aynu'l Esed'i vurduğumuz zaman bizim öngörümüz sizin kesinlikle cevap vereceğiniz yönündeydi. Aynı zamanda cevap verirseniz hedefleri yok edecek ateş etmeye hazır yüzlerce füzemiz vardı. Bugün de böyledir. Bu tehditler ciddi ve biz laf savaşı yapmıyoruz.

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