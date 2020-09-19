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Galatasaray'da gözden çıkarılan Ahmet Çalık, Antalyaspor ile anlaştı!

Galatasaray'da bir türlü bekleneni veremeyen Ahmet Çalık'ın yeni adresi belli oldu.

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Gençlerbirliği'nden 2017 yılından 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Ahmet Çalık, Antalyaspor ile anlaşma sağladı. Transferin birkaç gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu biten Ahmet Çalık Antalyaspor ile anlaştı. Ahmet Çalık'ın yılda kazandığı 900 bin Euro'nun yarısını sarı kırmızılılar karşılayacak.

Ahmet Çalık'ın sağlık kontrollerinin ardından kırmızı beyazlı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: Milliyet

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