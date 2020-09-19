Mesut Yılmaz'dan kötü haber doktorları umudu kesti

Yurt gazetesi yazarlarından İsmet Orhan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gitmediğini açıkladı.

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Özel bir hastanede 5 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçiren eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu kötüleşiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kültür-Turizm Başdanışmanı ve Yurt Gazetesi yazarı İsmet Orhan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Orhan, şu ifadelere yer verdi:

"Sağlığından umut kesildiğini öğrendim"

"Her şeye rağmen, Medeni duruşu vardı... Cumhuriyet değerlerine saygılıydı... Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın sağlığından umut kesildiğini öğrendim doktorlarından..."

Mesut Yılmaz'ı sağlık durumu

Yılmaz, geçtiğimiz yıl Ocak ayında da, akciğerinde tespit edilen kanserli tümör nedeniyle ameliyat geçirdiğini, kanserli tümörün temizlendiğini açıklamıştı. Yılmaz Mayıs ayında da Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde beyin sapında tespit edilen bir tümör nedeniyle ameliyata girmişti.

2017'de oğlunu kaybetmişti

2017 yılında oğlu Yavuz Yılmaz'ı kaybeden Mesut Yılmaz, bu sene beyin ameliyatı geçirmiş ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti. 72 yaşındaki Mesut Yılmaz Anavatan Partisi kurucu üyeleri arasında yer almıştı.