Adana'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Adana'da cam silerken 11. katan düşen 2 çocuk annesi Ülfet Yıldız hayatını kaybetti. Yıldız'ın komşuları büyük üzüntü yaşadı.
Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde evinin camını silen 2 çocuk annesi Ülfet Yıldız, çıktığı sandalyede dengesini kaybetmesi sonucu 11. kattan düştü.
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Komşuların ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekibi, Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
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Yıldız'ın komşuları üzüntü yaşadı. Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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