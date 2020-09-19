Manisa’da 3 kişinin katili cezaevinden izinli çıktı, evinin önünde öldürüldü

Farklı kent ve zamanlarda 3 kişiyi öldüren ve cezaevinden pandemi nedeniyle tahliye edilen 66 yaşındaki suçlu, evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Polis, katilleri arıyor.

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Manisa’nın Salihli ilçesi Başlıoğlu Mahallesi Çınarlık mevkisinde, saat 03.30 sıralarında yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, göğüs kısmından defalarca bıçaklandığı tespit edilen 66 yaşındaki Ali Zehir'in öldüğünü tespit etti.

Ali Zehir'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis katillerin peşinde

Şüpheli ya da şüphelilerin kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kardeşi dahil 3 kişiyi öldürdü

Öte yandan evinin önünde öldürülen Ali Zehir'in, 1995 ve 2010 yılları arasında aralarında kardeşi İbrahim Zehir'in de bulunduğu 3 kişiyi öldürdüğü öğrenildi.

Zehir'in pandemi nedeniyle yaklaşık 1 hafta önce cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtildi.