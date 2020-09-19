BIST 1.112
DOLAR 7,56
EURO 8,96
ALTIN 473,93
HABER /  YEREL

Manisa’da 3 kişinin katili cezaevinden izinli çıktı, evinin önünde öldürüldü

Farklı kent ve zamanlarda 3 kişiyi öldüren ve cezaevinden pandemi nedeniyle tahliye edilen 66 yaşındaki suçlu, evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Polis, katilleri arıyor.

Abone ol

Manisa’nın Salihli ilçesi Başlıoğlu Mahallesi Çınarlık mevkisinde, saat 03.30 sıralarında yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, göğüs kısmından defalarca bıçaklandığı tespit edilen 66 yaşındaki Ali Zehir'in öldüğünü tespit etti.

Ali Zehir'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis katillerin peşinde

Şüpheli ya da şüphelilerin kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kardeşi dahil 3 kişiyi öldürdü 

Öte yandan evinin önünde öldürülen Ali Zehir'in, 1995 ve 2010 yılları arasında aralarında kardeşi İbrahim Zehir'in de bulunduğu 3 kişiyi öldürdüğü öğrenildi.

Zehir'in pandemi nedeniyle yaklaşık 1 hafta önce cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni provakasyon Yavuz'un etrafında uçtular
Mesut Yılmaz'dan kötü haber doktorları umudu kesti
CHP'li Muharrem İnce'den, Bahçeli'ye 'TTB' tepkisi: Elini çek, onlar biz ölmeyelim diye ölüyor
Son dakika Binali Yıldırım ve eşi koronavirüsü atlattı! Son testler negatif çıktı
Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar eczanelerde satışa çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika mesajlar
ÖNCEKİ HABERLER
Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor maçı başladığı gibi gitti
Haluk Levent 'bir şey yapmalı' deyip kolları sıvadı! Sosyal medyadan duyurdu
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu'ndan 'grip aşısı' açıklaması
Galatasaray'da gözden çıkarılan Ahmet Çalık, Antalyaspor ile anlaştı!
İran'dan ABD'ye tehdit: Süleymani'nin intikamını alacağımızdan şüpheniz olmasın
Safer ayı ne zaman bitecek son çarşamba kılınacak namazı nedir?
Yorumlar