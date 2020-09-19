Haluk Levent 'bir şey yapmalı' deyip kolları sıvadı! Sosyal medyadan duyurdu

Şarkıcı Haluk Levent 'bir şey yapmalı' diyerek sanatçılar için kolları sıvadı.

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AHBAP Kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, pandemi nedeniyle işleri duran tiyatro sanatçıları ve müzisyenler için harekete geçiyor. Haluk Levent, sanatçılar için 'bir şey yapmalı' dedi.





Haluk Levent, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Pazartesi günü müzisyenler ve tiyatro sanatçıları ile ilgili toplantımız olacak Ahbap’lar olarak.

Umarım bir çözüm buluruz.

Müzisyenler..

Müzik emekçileri..

8 aydır doğru dürüst çalışmıyorlar.

Geçinemiyorlar.

Aralarında intihar edenler de oldu :(

Bir an önce bir çözüm üretmeliyiz!

Bir şey yapmalı!

Bir şeyler yapılmalı!

#muziğesesver"



