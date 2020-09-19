Demet Akalın 'durum çok fena' deyip isyan etti! İçişleri Bakanlığı'na seslendi
Geçtiğimiz yıllarda milyonluk villasıyla olay olan Demet Akalın, villasıyla ilgili olarak isyan etti.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın geçtiğimiz yıllarda 7 odası 2 salonu bulunan Acarkent'teki bir villayı sayın almıştı. Akalın'ın villa için verdiği para çok konuşulmuştu.
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Demet Akalın yaklaşık 1,5 dönüm arazi üzerinde konumlanan villası için 5 milyon doları gözden çıkarmıştı.
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Villasında ailesiyle beraber rahat ve huzurlu bir hayat yaşamak isteyen Akalın'ın hayalleri pandemi sebebiyle suya düştü.
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Eğlence kulüplerinin kapanması yüzünden komşularının gürültüsüne maruz kalan Akalın isyan etti.
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