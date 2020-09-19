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İsmi Beşiktaş ve F.Bahçe ile anılan Nazım Sangare ilk kez açıkladı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın peşinde olduğu Fraport TAV Antalyaspor'un sağ beki Nazım Sangare transferi hakkında konuştu.

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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen başarılı defans oyuncusu Nazım Sangare, teknik direktör Tamer Tuna tarafından Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.

Takım dün gece karşılaşma için İstanbul'a özel uçakla hareket ederken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Sangare ise Antalya'da kaldı.

Gününü Konyaaltı Sahili'ndeki evinde geçiren Nazım Sangare, taraftarın "Hangi takıma gideceksin" sorusuna, "Salı günü netlik kazanacak. Şu an bir şey söyleyemem" yanıtını verdi.


 

Nazım Sangare taraftarın Beşiktaş maçında neden forma giymediği sorusuna da transfer sürecinden dolayı teknik direktör Tuna'nın maç kadrosuna dahil etmediğini belirtti.

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