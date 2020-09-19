BIST 1.112
DOLAR 7,56
EURO 8,96
ALTIN 473,93
HABER /  DÜNYA

Çin'de yeni salgın paniği: Brussella bakterisi binlerce kişiye bulaştı

ÇİN'de, koronavirüs salgını bitmeden yenisi patladı. Bir ilaç firmasının tesislerinden yayılan 'brusella' bakterisinin, koyun sığır ve domuzlar aracılığıyla 3 bini aşkın kişiye bulaştığı belirtildi.

Abone ol

Koronavirüs salgınının ardından Çin'de şimdi de yeni bir salgın baş gösterdi. Olay Çin'in Lanzhou kentinde meydana geldi. Brusella bakterisine karşı aşı üreten ilaç firmasının ihmalkarlığı salgına yol açtı. Kentin sağlık yetkililerine göre, aşı üretimi sırasında, buhar emisyonlarının yanlış ve hatalı sterilizasyonu bakterinin yayılmasına yol açtı.

Bakterinin koyun, sığır ve domuzlar aracılığıyla 3 bin 245 kişiye bulaştığı belirtiliyor. Yetkililer, hastalara ekim ayından itibaren tazminat ödeyeceklerini duyurdu.

Brusella hastalığı baş ve kas ağrısı, ateş, yorgunluk gibi semptomlara neden olabiliyor. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bursa'da fuhuş için buluştuğu trans birey çıkınca çılgına döndü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni provakasyon Yavuz'un etrafında uçtular
Mesut Yılmaz'dan kötü haber doktorları umudu kesti
CHP'li Muharrem İnce'den, Bahçeli'ye 'TTB' tepkisi: Elini çek, onlar biz ölmeyelim diye ölüyor
Son dakika Binali Yıldırım ve eşi koronavirüsü atlattı! Son testler negatif çıktı
Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar eczanelerde satışa çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika mesajlar
ÖNCEKİ HABERLER
Kuzey Marmara Otoyolu 5. etabı açıldı
İsmi Beşiktaş ve F.Bahçe ile anılan Nazım Sangare ilk kez açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Diyarbakır’da dev projelerin müjdesini verdi
Barış Pınarı bölgesinde PKK'ya çok ağır darbe! MSB duyurdu
Manisa’da 3 kişinin katili cezaevinden izinli çıktı, evinin önünde öldürüldü
MHRS randevu alma ekranı TC ile randevu alma sayfası
Yorumlar