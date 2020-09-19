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İngiltere'nin başkenti Londra'da karantina protestosu! Kendi tarafını seç...

İhlas Haber Ajansı

İNGİLTERE'de, hükümetin koronavirüs salgını ile mücadelede yeniden karantina tedbirlerini gündeme getirmesinin ardından protesto düzenlendi. Londra'da sokağa dökülen binlerce kişi, polise 'kendi tarafını seç' şeklinde sloganlar attı.

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Koronavirüs salgını Avrupa’da birçok ülkede yeniden etkisini arttırmasının ardından hükümetler kısıtlamaları geri getirmeyi düşünüyor. İngiltere’de artan vaka sayılarının ardından dün açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Salgınla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinayı istemiyoruz. Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz. Salgın yayıldıkça elbette daha fazla önlem almamız gerekecek" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Başbakan Johnson’ın ülkede bazı kısıtlamaları yeniden uygulamayı planladığı öne sürüldü. Ülkede yeniden karantina tedbirlerinin uygulanacağını düşünen binlerce kişi başkent Londra’da bulunan Trafalgar Meydanı’nda bir araya geldi. Göstericiler, "Özgürlük Korku Değil" ve "Dolandırıcılık" yazan pankartlar taşıyarak, polise "Kendi tarafını seç" sloganları attı.

Meydan’da geniş güvenlik önlemleri alan polis, halk sağlığını tehdit ettikleri gerekçesi ile göstericilere dağılmaları yönünde çağrı yaptı. Polis, çağrılara rağmen dağılmayı reddeden kişilere müdahale ederken, kaç kişinin gözaltına alındığı konusunda bilgi paylaşmadı.

İngiltere'de koronavirüs tablosu nasıl?

İngiltere’de toplam vaka sayısı 390 bin 358’e, toplam can kaybı ise 41 bin 759’a ulaştı. İngiltere, Avrupa’da salgın nedeni ile en fazla can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor. Öte yandan İngiltere'de son 24 saatte (19 Eylül),  4 bin 422 yeni tip koronavirüs vakası görüldüğü paylaşıldı.

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