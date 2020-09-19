FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 94 tutuklama

İSTANBUL merkezli FETÖ’nün TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik 34 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda tutuklama kararı verildi. Gözaltına alınan 131 şahsın 94'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi.

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FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul merkezli olmak üzere 34 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 132 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 16 Eylül'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 2 binbaşı, 6 yüzbaşı, 4 üsteğmen, 6 asteğmen, 31 astsubay, 82 uzman çavuş olmak üzere toplam 131 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

94 tutuklama, 1 kişinin de adli kontrolle serbest kararı verildi

Gözaltına alınan 131 şahıstan 36'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 95 şahıs bugün adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca yapılan işlemlerin neticesinde 94 şahıs tutuklandı, 1 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Öte yandan firari durumdaki 1 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirildi.

Olayın öncesinde ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün çeşitli yapılanmalarında yer aldıkları iddiasıyla 82'si muvazzaf, 50'si TSK'den ihraç ve emekli olmak üzere 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 16 Eylül'de İstanbul merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 131 şüpheli gözaltına alınmıştı.