Beyoğlu'nda kardeşini tiner döküp ateşe verdi! Cani ağabeye 25 yıl hapis istendi

İSTANBUL Beyoğlu'nda madde bağımlısı ağabey, kardeşinin üzerine tiner dökerek yakmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen ağabey hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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İstanbul Beyoğlu'nda madde bağımlısı ağabey, kardeşinin üzerine tiner dökerek yaktı. Olay, Taksim Dolapdere Caddesi üzerinde bir iş yerinin önünde 11 Ağustos günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tiner kullandıkları iddia edilen Hüseyin D. ile kardeşi Serkan D., birlikte oldukları olay günü yeniden uyuşturucu madde içti.

Ağabey Hüseyin, kardeşi Serkan'ın yanına bali almaya gitti. İkili arasında bali kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası ağabey, elindeki tineri kardeşinin üzerine dökerek yaktı. Alevler içerisinde kalarak sağa sola kaçmaya başlayan Serkan D.'ye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan kardeş, hastaneye kaldırıldı. Sabah'ın haberine göre; o ağabey hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Serkan D., güvenlik görevlilerine kendisini abisinin yaktığını ve şikayetçi olduğunu beyan etmişti.

Cani ağabey kardeşini böyle yakmıştı

"Kardeşimi yakmadım" demişti

İfadesi alınan Hüseyin D., kardeşini yakmadığını, pet şişe içerisindeki balinin kardeşinin üzerine döküldüğünü anlatarak, 'Kardeşim Serkan'la birlikte 14-15 senedir bali ve tiner ayrıca bonzai kullanıyoruz. Serkan olay yerinde otururken yanımdaki tiner şişesini döküldü. Aniden yanmaya başladı. Elimde çakmak ya da yanıcı bir şey yoktu. Kardeşimi yakmadım. Kardeşimin yanmasına neden olan tutuşturucu madde ne bilmiyorum' dedi. İfadesi ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Serkan D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kardeşinin yanmasını izlediği belirtildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Hüseyin D. hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Hüseyin D.'nin elinde bulunan pet şişe ile kardeşi olan müşteki Serkan D.'nin bulunduğu binaya girdiği, daha sonra müştekinin yanar vaziyette binadan kaldırıma çıktığı, müşteki yanar vaziyetteyken bir de başından aşağı elinde bulunan pet şişedeki yanıcı maddeyi dökerek kardeşinin yanmasını izlediği anlatıldı. Bu kapsamda kardeşine yönelik ''Canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.