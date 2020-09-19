Gareth Bale Tottenham defterini yeniden açtı efsaneden 1 yıllık imza

Tottenham formasıyla efsaneleşen Gareth Bale, yuvaya geri döndü. 31 yaşındaki efsane, Real Madrid'ten Tottenham'a kiralık olarak imza attı.Abone ol
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Gareth Bale’i Real Madrid’den 1 yıl boyunca kiraladığını açıkladı. Bale, Londra ekibinde 9 numaralı formayı giyecek. Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun hücum hattı ise artık Son-Kane-Bale üçlüsünden oluşacak.
Galli yıldız, 2013 yılında Tottenham’dan Real Madrid’e 101 milyon Euro rekor kırarak transfer olmuştu.
Bale. Is. Back.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020
Welcome home, @GarethBale11 😍 #BaleIsBack ⚪️ #COYS pic.twitter.com/iOIWC2ZwtC
Geçen sezon Real Madrid formasını 20 kez giyip 3 gol-2 asist katkısı yapan 31 yaşındaki oyuncu, La Liga’nın 31. haftasında süre aldığı Mallorca maçından sonra kalan 7 haftada da forma giyememişti.
Bale son olarak Galler ile Uluslar Ligi’nde sahne alıp, Real Madrid’e döndükten sonra dizindeki sakatlığı öne sürüp antrenmanlara çıkmamıştı.