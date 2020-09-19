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Kocaeli'de dolandırıcıların 1 buçuk milyonluk 'bebek maması' oyunu bozuldu

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'de yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki bebek mamasını dolandırıcılık yöntemiyle alarak İzmir ve Manisa’da piyasaya sürmek isteyen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan biri tutuklandı 2'si adli kontrolle serbest kaldı.

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Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki bebek mamasının dolandırıcılık yöntemiyle alınması ihbarı üzerine harekete geçti. Olayın mağdurunun ifadelerinden yola çıkan polis, güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemede  dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelilerin daha önce de benzer suçlardan 10 adet sabıka kayıtları bulunan Y.P., R.O., ile 5 adet sabıka kaydı bulunan D.G., olduğu belirlendi.

Yapılan kimlik tespitinin arından 3 şüpheli ürünleri piyasaya sürmek için gittikleri Manisa ve İzmir’de yakalanarak gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Biri tutuklandı diğer ikisi adli kontrolle serbest

Şüphelilerden Y.P. tutuklanırken, R.O. ve D.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen 1,5 milyon TL değerindeki bebek maması sahiplerine teslim edildi.

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