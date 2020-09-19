Sinop'ta yaşlı adam otları temizlemek isterken 20 hektarlık ormanı yaktı

Yangın, Sinop- Boyabat yolu Tangal köyü mevkiinde meydana geldi. Ceviz ağaçlarının dibindeki kuru otları temizlemek isteyen Fikret Güney’in yaktığı ateş, rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü ve yan taraftaki ormanlık alana sıçradı.