Sinop'ta yaşlı adam otları temizlemek isterken 20 hektarlık ormanı yaktı
SİNOP'ta Fikret Güney’in (55) ceviz ağaçlarının dibindeki kuru otları temizlemek isteyişi istediği gibi gitmedi. Güney'in yaktığı ateş, 20 hektarlık ormanlık alanın küle dönmesine sebebiyet verdi.
Yangın, Sinop- Boyabat yolu Tangal köyü mevkiinde meydana geldi. Ceviz ağaçlarının dibindeki kuru otları temizlemek isteyen Fikret Güney’in yaktığı ateş, rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü ve yan taraftaki ormanlık alana sıçradı.
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Köylüler seferber oldu, tankerle su taşındı
Güney’in ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, arazöz ve iş makineleri sevk edildi. Yangına müdahale ederken suyu biten itfaiye ekiplerine, köylüler tankerlerle su taşıdı.
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4 saatte kontrol altına alındı ama...
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle 20 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
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