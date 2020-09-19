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Bursa'da uzaklaştırma kararı aldıran eşini yatakta aşığıyla bastı

Demirören Haber Ajansı

Reşat Ç. (48), 2 gün önce hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Işıl Ç.'yi yatakta bir erkekle yakaladı.

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BURSA'daki olay, dün saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Işıl Ç., boşanmak istediği eşi Reşat Ç. hakkında geçen çarşamba günü uzaklaştırma kararı aldırdı. Reşat Ç., dün, eşinin sokakta bir erkekle yürürken gördü.

Işıl Ç. ile O.S. olduğu öğrenilen yanındaki kişiyi takip etti. İkilinin, eşinin kendisi için uzaklaştırma kararı aldırdığı eve girdiğini gördü.

Yatak odasında yakaladı

Bir süre bekledikten sonra eve giren Reşat Ç., eşi ile O.S.'yi yatak odasında yakaladı. Reşat Ç., evdeki aynayı kırıp, cam parçasıyle eşini yüzünden yaraldı. O.S.'yi de darbetti.

Sesleri duyan komşular hemen yardıma koşup, polisi aradı. Kanlar içindeki Işıl Ç. komşuları tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürülüldü. Kadın tedaviye alınırken, ihbar üzerine eve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mutfaktan aldığı bıçağı boğazına dayararak intihara kalkışan Reşat Ç., polis ekiplerince engelledi. Reşat Ç. gözaltına alındı. Işıl Ç.'nin durumunun sağlık ciddiyetini koruduğu öğrenildi

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