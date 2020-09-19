Murat Şahin'den hakeme tepki: İki tarafa aynı şeyler verilmiyor

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın başında maça çıkan Murat Şahin, hakem Halil Umut Meler'i eleştirerek 'Maç içerisinde iki tarafa aynı şeyler verilmiyor' dedi.

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Beşiktaş'ın başında Süper Lig karşılaşmasına çıkan Murat Şahin, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Şahin, maçın hakemi Halil Umut Meler’e eleştiri getirirken, “Taç gözümün önünde oldu. Tyler’a dışarıdayken çalınıyor. Bize verilmesi gerekirken rakibe verildi. Hakemlerin düzgün bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Maç içerisinde iki tarafa aynı şeyler verilmiyor. Tartışmaların büyük nedeni bu. Standart yok” dedi.

Oyunu da değerlendiren Murat Şahin, “İlk yarı çok kötü değildik. Hakim ve daha ne yaptığını bilen bir takımdık. İyi analiz ettik rakibi. 1-1 olmasına rağmen Ersin’in kurtarış yaptığını görmedim. Eksikler düzelecek zamanla. 2 puan kaybettik. Galip gelmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum. 2’yi atmak lazımdı. Aramıza katılacak oyuncular var. Hepsi bir araya geldiğinde; 6. haftada eksiklerini gidermiş bir Beşiktaş’ı sahada bulacaklar” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Siyah-Beyazlı takımın oyuncuları Hasic, Larin ve Ersin Destanoğlu maçı değerlendirdi.

Hasic: Üzgünüm 3 puanı kaçırdık. Pozisyonları kaçırırsan; futbol böyledir. Devam edeceğiz, çalışacağız. Kazanmayı hak eden bir performans yapmıştık olmadı, bundan sonraki maçlara bakmak zorundayız. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim, ben şans buldukça iyi çalışıyorum; bundan sonrası artık hocamız da. Beşiktaş’ın başarısı için mücadele ediyoruz.

Larin: Kirada bulunduğum süre boyunca geliştim. Fiziksel olarak da mental olarak da iyi durumdayım. Gol attığım için mutluyum ama kazanamadık. Necip çok çalışkan bir futbolcu, bana da harika bir asist yaptı ve bana da sadece golü yapmak kaldı.

Ersin Destanoğlu: İkinci yarıda biraz geriye yaslandık ve gol yedik. İlk maçlar çok önemli puan kaybetmemek lazımdı. Önümüzde çok maç var. Seyircisiz oynamamız iletişimimizi kuvvetlendiriyor. Birbirimizi duyuyoruz. Geriden arkadaşlarıma sesleniyorum. Hocamız da bunu istiyor.