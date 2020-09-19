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Sağlık Bakanı Koca'dan İspanyol Gribi örneği: Hastalar izole edilmedi, 50- 100 milyon can kaybı oldu

Demirören Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İspanyol gribi salgınında da tedbirlerin maske, mesafe, ve temizlik olduğunu belirterek, “Tedbirler yaygın uygulanmadı, hastalar izole edilmedi. 50 ila 100 milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım” dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İspanyol gribi salgınında da tedbirlerin maske, mesafe, ve temizlik olduğunu belirterek, “Tedbirler yaygın uygulanmadı, hastalar izole edilmedi. 50 ila 100 milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım” dedi.

Sağlık Bakanı Bakan Koca, sosyal medya hesabından İspanyol gribi ile korona virüs ilgili benzerlikleri içeren bir video paylaştı. Koca, “İspanyol gribi salgınında, korona virüsle aynı şekilde bulaşan H1N1 virüsüne karşı tedbir de aynıydı: Maske, mesafe, temizlik. Tedbirler yaygın uygulanmadı, hastalar izole edilmedi. Virüs 500 milyon insana bulaştı. 50 ila 100 milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım” ifadelerini kullandı.

Bakan Fahrettin Koca'nın paylaşımı:

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