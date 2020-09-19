Uşak'ta yaşayan genç CİMER'den istedi! Devlet ayağına kadar getirdi
CİMER Uşak'ta yaşayan 27 yaşındaki Kuntay Kemal Mercan'ın isteğini yerine girdi.
Ankara'dan gelerek 2016 yılında Coğuplu köyüne yerleşen Mercan, Tarım ve Orman Bakanlığının genç çifti projesinden yararlanıp dedesinden miras kalan arazide küçükbaş hayvancılığa başladı.
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20 koyunla başladığı küçükbaş hayvancılıkta 130 koyuna ulaşan Mercan, 3 koyununu kurtların telef etmesi üzerine koruma amaçlı "kangal" cinsi köpek almaya karar verdi.
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Aradığı köpeği bulamayan Mercan, CİMER'e "Koyunlarım var, kurt kapıyor. Bana Sivas kangalı köpek hediye edebilir misiniz?" mesajı gönderdi.
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Mercan'ın talebi üzerine harekete geçen CİMER yetkilileri, konuyu Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.
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