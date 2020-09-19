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Son kez elini öpüp alnına koydu Ağrı'da yaşlı adam otomobilin çarpmasıyla öldü

Demirören Haber Ajansı

AĞRI'da Abdurrahman Avcı (65), yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpmasıyla öldü. Hayatını kaybeden yaşlı adamın yakınları, cansız bedene sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü.

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Kaza, akşam saatlerinde Patnos- Van karayolu Bozoğlak köyü yakınlarında meydana geldi. F.Ö. yönetimindeki 40 AZ 331 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Abdurrahman Avcı'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Abdurrahman Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan bir kişi de çarpmanın etkisiyle yaralandı. Yaralı kişi ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yakınlarının uzun süre başında gözyaşı döktüğü Avcı'nın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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