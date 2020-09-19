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Türkiye'de kaçak elektrik kullanım haritası ortaya çıktı

Türkiye'de tüm illerin kaçak elektrik kullanımına ilişkin oranları yayınlandı. Güneydoğu illerinin, kaçak elektrik kullanım yüzdesinde birinci sırada yer alması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Türkiye'de 81 ilin kaçak elektrik kullanımına ilişkin yüzdesel verileri ortaya çıktı. Kaçak elektrik kullanımına ilişkin, illere göre oranların dağılımının yapıldığı haritada dikkat çeken detaylar öne çıktı.

Güneydoğu anadolu, kaçak elektrik kullanımında açık ara başı çekiyor
Güneydoğu Anadolu, kaçak elektrik kullanımında bölgedeki illerin toplam verileriyle birlikte ilk sırayı aldı. Bu bölgede 72,7'lik yüzdeyle Mardin, ilk sırayı diğer illere kaptırmadı.

Kaçak elektrik kullanımında Mardin'den sonra diğer Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iller geldi.

Denizli, 1,3'lük oranla en az kaçak elektrik kullanımının yaşandığı şehir
Öte yandan Güneydoğu Anadolu'nun yanı sıra kaçak elektrik kullanımının en az yaşandığı yer ise Ege bölgesi oldu.

Ege bölgesinde ise oran bazında kaçak elektrik kullanımının en az yaşandığı şehir ise 1,3'lük yüzdeyle Denizli oldu.

Ayrıca kaçak elektrik kullanımının en çok yaşandığı şehir olan Mardin'in, nüfusu daha az olmasına rağmen, tekstil sanayiinin merkezi konumundaki Denizli'den daha çok elektrik tükettiği de ortaya çıktı.

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