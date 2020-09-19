Beşiktaş-Antalyaspor Süper Lig maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş evinde ağırladığı Antalyaspor ile berabere kaldı. Siyah-beyazlıların golü Larin'den gelirken, konuk ekibin golü ise 18 yaşındaki Gökdeniz'den geldi.

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Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, kendi evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Necip'in asistinde golü atan Larin ile öne geçen Beşiktaş, 85. dakikada oyuna sonradan giren genç oyuncu Gökdeniz Bayrakdar'ın golüne engel olamayınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Bu skorla siyah-beyazlılar ligde ilk puanını kaybetti.

BEŞİKTAŞ 1-1 ANTALYASPOR (MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI)

90' VE MAÇ BİTTİ



85' Gol... Beşiktaş 1-1 Antalyaspor (Gökdeniz)

75'Sağ kanattan Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.

68' Necip derin bir topla Larin'i savunma arkasına kaçırmak istedi. Top kaleci Boffin'de kaldı.

60' Eren sol kanattan sıfıra inerek ortasını yaptı. Arka direğe seken topta hakem Fredy'nin topa elle dokunduğunu tespit etti.

55'Veysel, Mensah'ı düşürerek Beşiktaş'ın hızlı hücumunu kestiği için sarı kart gördü.

53'Antalyaspor pas yaparak oyunu Beşiktaş yarı sahasına yıktı.

46'Fredy uzun bir topla Jahovic'İ savunma arkasına kaçırmak istedi. Ersin zorlanmadan bu topu kontrol etti.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-0 Antalyaspor

38' Atiba'nın pasıyla bu kez sol kanatta Boyd hareketlenmek istedi. Ama ABD'li oyuncu topu kontrol edemedi ve pozisyonun devamında da Bünyamin'e faul yaptı.

35' Hasic'in pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Larin, zor pozisyonda iyi bir vuruş yaptı. Kaleci Boffin topu güçlükle çeldi. Seken topu mensah tamamlamak istedi ama ofsayt pozisyonunda yakalandı.

33' Gol... Beşiktaş 1-0 Antalyaspor (Larin)

29' Beşiktaş sol kanadını kullanarak rakip kalede etkili olmaya çalışıyor.

28' Sol kanattan kullanılan uzun taç atışında ceza sahasında topla buluşan Larin pasını geriye çıkarttı. Welinton uzaklardan şansını denedi ama savunma geçit vermedi.

25' Hasic'in uzaktan şutu az farkla dışarıya gitti.

20' N'Sakala sol kanattan bir kez daha sıfıra inip ortasını yaptı. Larin, kafa vurmak isterken Eren'e faul yaptı.

15' Sol kanattan Hakan Özmert'in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ersin çıkıp topu kontrol etti.

14' Sol kanatta rakibinden şık bir çalımla sıyrılan Boyd, topuk pasıyla N'Sakala'yı gördü. N'Sakala'nın ortasında Boffin topu kontrol etti. Bu pozisyonda hakem Larin'in de hava topuna çıkarken faul yaptığını tespit etti.

10' Hakan Özmert serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Topla buluşan Eren'in ceza sahasına ortasında Welinton kafayı vurdu.

9' Boyd sol kanattan bir kez daha sıfıra inip topu bu kez arka direğe doğru havalandırdı. Gerilerden gelen Dorukhan'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.



8' Sol kanattan sıfıra inen Boyd'un ön direğe kestiği ortada Veysel topu karşıladı.6' Jahovic'in pasıyla sağ kanatta hareketlenen Hakan'ın ortasında Welinton topu kesmeyi başardı.

3' Vida'nın ceza sahasına havalandırdığı top savunmadan sekti. Hakem bu pozisyonda arka direkte topla buluşan Boyd'un elle oynadığını tespit etti.

1' Maç başladı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, galibiyet serisi için sahaya çıkıyor.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başladı. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

İŞTE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Mensah, Boyd, Hasic, Larin.

ANTALYASPOR: Boffin, Eren, Kudryashov, Veysel, Bünyamin, Nuri Şahin, Hakan, Doğukan, Fredy, Amilton, Jahovic.