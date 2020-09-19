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HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Donald Trump’a büyük şok! Zehirli madde içeren paket gönderdiler

İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray’a gönderilen paket gizli servisi harekete geçirdi. Paketin İçerisinde ölümcül 'risin' maddesi bulunduğu kaydedildi.

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ABD Başkanı Donald Trump adına ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray'a içinde ölümcül derecede zehirli olan “risin” maddesi bulunan bir paket gönderildiği bildirildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, paketin bu hafta başında Beyaz Saray'a gönderildiği ve üzerinde alıcı olarak Trump’ın isminin yer aldığı ifade edildi.

Pakete güvenlik güçleri tarafından el konurken, risinin varlığını doğrulamak için iki test yapıldığı belirtildi. Olayla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Başkanı korumakla görevli Gizli Servis tarafından soruşturma başlatıldı.

Beyaz Saray konuya henüz sessiz

Beyaz Saray'dan ise henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.
Beyaz Saray'a gönderilen tüm postalar tesis dışındaki bir bölgede tasnif edilerek kontrol ediliyor.

Risin maddesi nedir, Nasıl zehirliyor?

Dünya'nın birçok yerindeki hastalık kontrol ve önleme merkezlerine göre risin “çok zehirli” sınıfına girmekte. Maymunlardaki testlerden elde edilen veriler, sadece 3 miligramının yetişkin bir insanı öldürebileceğini gösteriyor. Risin, Hint yağı bitkisinin (Ricinus communis, Kene otu bitkisi olarak da bilinir) fasulyesinde bulunan bir zehirdir. Risin, Hint yağı (Kastor yağı) yapmak için işlenen kene otu bitkisinden kalan 'püre' isimli atık üründen elde ediliyor. Yapımı kolay, ucuz ve aerosol formda stabil kalıyor. En çok ABD'de terör saldırıları için kullanılmıştır.

Zehir protein üretiminden sorumlu hücre organelleri olan ribozomları etkisiz hale getirmekte. Proteinler hücrenin yaşaması için gerekli olduğundan üretilmeleri durduğunda hücre ölmüş oluyor.

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