Başkan açıkladı; Nazım Sangare Fenerbahçe'de

Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulunan Fraport TAV Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Nazım Sangare için Fenerbahçe ile anlaştıklarını dile getirdi.

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Fraport TAV Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş maçının ardından Nazım Sangare transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Öztürk, "Nazım Sangare bizim için bir değer, takımdan ayrılması sürecinde tabii ki bir talebimiz olur. Nazım Sangare için Fenerbahçe ve Beşiktaş kulübü 3 hafta önce bizimle iletişime geçti. Nazım Sangare için Beşiktaş ile belirli şartlarda anlaştık ancak sorasında teklifin yüksek olduğunu söylediler" dedi.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK"

Nazım'ın transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladıklarını dile getiren Antalyaspor Başkanı, "Fenerbahçe ile Nazım Sangare transferinde anlaştık. Fenerbahçe, oyuncuyla görüşüyor. 1 milyon 750 bin euro teklif yaptılar" ifadelerini kullandı.