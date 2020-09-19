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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un Türkçe mesajına cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Twitter hesabından Türkçe paylaştığı "İyi niyetli diyaloğu yeniden açalım" mesajına cevap verdi. Erdoğan, "Her çağrıya kulak verip, diplomasiye alan kazandırmak zorundayız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Twitter üzerinden Türkçe paylaştığı "İyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım" çağrısına yanıt verdi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her çağrıya kulak verip, diplomasiye alan kazandırmak zorundayız" ifadesini kullandı.

"Görünüşe göre çağrı işitilmiş"
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bugün Twitter hesabından Türkçe bir mesaj paylaştı. Türkiye'ye seslenen Macron, "İyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu'nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un Türkçe mesajına cevap: Diplomasiye alan kazandırmak zorundayız

Erdoğan'dan cevap geldi: Diplomasiye alan kazandırmak zorundayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'un Türkçe mesajına Twitter hesabından yaptığı paylaşımda cevap verdi. Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz.

Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz"

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un Türkçe mesajına cevap: Diplomasiye alan kazandırmak zorundayız

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