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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (19 Eylül 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7445'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 301.348'e yükseldi. Bakan Koca paylaştığı mesajında yine tedbir uyarısında bulundu.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 68 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1312 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1312 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 266 bin 117'ye yükseldi. Toplam test sayısı 9 milyon 173 bin 694, ağır hasta sayısı 1432, hastalarda zatürre oranı yüzde 7 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ DÜNKÜ KORONAVİRÜS RAKAMLARI İSE ŞÖYLEYDİ;

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