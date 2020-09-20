Ermenistan'dan kirli oyun! PKK'lıları işgal altındaki Dağlık Karabağ'a yerleştiriyor!

ERMENİSTAN bir taraftan silahlanıyor, diğer taraftan Suriye'den, Irak'tan ve Lübnan'dan getirdiği PKK'lı teröristleri işgal altındaki Dağlık Karabağ'a yerleştiriyor.

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Ermenistan yine bölge barışını tehdit edecek eylem gerçekleştiriyor. Ermenistan'ın bu kez işgal ettiği Karabağ'da, Azerbaycan'a karşı savaştırmak için Irak, Suriye ve Lübnan'dan terörist topladığı ortaya çıktı. Ermenistan’ın Bağdat Büyükelçisi Hrachya Poladian bölgedeki terörist grupların liderleriyle bir araya gelerek onları Karabağ'a göndermeye ikna etti.

Barzani teklifi reddetti

Poladian, nakil organizasyonu konusunda önce Irak Bölgesel Kürt Yönetimi yetkilileri ile görüştü. Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani bu plana karşı çıktı. Türkiye karşıtı eylemlerin içerisinde olmayacakları mesajını iletti.

Talabani, Ermenilerle işbirliğine 'evet' dedi

Ermenistan yetkilileri ardından Kürdistan Yurtseverler Birliği Yöneticileri ile bir araya geldi. Temmuz ayı sonunda gerçekleşen görüşmeye birliğin liderleri Lahur Şeyh Cengi ve Bafil Talabani katıldı. Ermenistan tarafı Türkiye’nin Azerbaycan’a silahli birlikler gönderdiğini iddia ederek, teröristlerin Karabağ’a gönderilmesini istedi. Teklif kabul edildi.

Yüzlerce terörist Süleymaniye'den otobüslerle...

Görüşmenin ardından yüzlerce silahli terörist Süleymaniye’den otobüslerle yola çıktı. İran sınırından geçerek Sagiz şehrine ulaştı.Teröristler, Kirmanhşah üzerinden de Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarına intikal etti.

İran topraklarından geçirdi, şimdi de eğitecek

Yüzlerce teröristin topraklarından geçmesine göz yuman İran, bu teröristlerin eğitimleri için de devreye girdi. İran Devrim Muhafızları'nın yeni gelecek teröristlerin eğitimi için üs bile kurduğu belirtiliyor.

Teröristlerin bu üstte İran Devrim Muhafızları tarafından eğitilip, Karabağ’a gönderildiği öğrenildi. Önümüzdeki dönemde binlerce teröristin Karabağ’a geçirilmesi bekleniyor.

Öte yandan Erivan yönetiminin, Karabağ savaşı sırasında kullandığı taktiği bir kez daha uygulayıp Azerbay