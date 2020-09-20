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Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiasına yalanlama!

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'la ilgili sosyal medyada dolaşan "hayatını kaybetti" iddialarına Yılmaz ailesine yakınlığıyla bilinen Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından yalanlama geldi.

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Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında durumunun kötüye gittiği ve hayatını kaybettiği iddiaları, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından yalanlandı.

'Kendisi hastanede tedavi altında'

Albayrak, "Mesut Yılmaz hayatını" haberleri sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır. Kendisi hastanede tedavi altındadır." dedi.

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