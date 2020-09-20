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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Covid-19) bağlı ihlalleri önlemek için karantinadaki hastaların Ankara Büyükşehir Belediyesi ile paylaşılması talebinde bulunan Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti. 

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Covid-19'a bağlı ihlalleri önlemek için karantinadaki hastaların kendileriyle paylaşılmasını istedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya üzerinden Mansur Yavaş'a teşekkür ederken, bilgilerin zaten paylaşıldığını hatırlatıp uyardı: "Devlet teamülü görünürlüğe feda edilmemeli."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a teşekkür ederek, "Kovid pozitif ve şüpheliler HES uygulamasına kayıtlıdır, bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık. Sistem, istenirse şehir içi toplu taşımada da riski önlemeye elverişli. Devlet teamülü görünürlüğe feda edilmemeli. Mücadele birlikte mümkün." ifadelerini kullandı. 

Mansur ​Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a bağlı ihlalleri önlemek adına pozitif ve karantinadaki hastaların Belediyemizle paylaşılması durumunda EGO Genel Müdürlüğümüz veri tabanı aracılığıyla toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçebilir, salgınla mücadelemize farklı bir boyut kazandırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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