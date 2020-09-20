Aleyna Çakır olayında Ümitcan'ın annesi Gülay Uygun ile ilgili tüyler ürperten yeni iddialar!
ATV'de Müge Anlı'nın çözmeye çalıştığı Aleyna Çakır olayıyla ilgili yeni tanıklardan yeni iddialar geldi. Aleyna'yı öldürmekle suçlanan Ümitcan UYgun'un 'kızları kandırmakla' suçlanan ve şüpheli şekilde intihar eden annesi Gülay Uygun'la ilgili son dakika gelişmeleri neler?
ATV'de Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın cinayetini işlerken, genç kızı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun "Ölümümden Müge Anlı sorumlu" şeklinde 2 sayfalık bir mektup bırakarak şüpheli şekilde intihar etti. Müge Anlı "Olayın peşini bırakmayacağım" derken, Gülay Uygun ve ailesiyle ilgili kan dondurucu iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Yetiştirme yurdunda 18 yaşını dolduran kızlara ev açıp onlara fuhuş yaptırmakla suçlanıyor. Yeni tanıklar ortaya çıktı ve tüyler ürperten yeni iddialarda bulundular.
ATV habere konuşan bir genç kız, "Ankara'daki düğününde otururken Ümitcan ile birlikte 6 kız geldi. 19-20 yaşları arasında. Ümitcan'ın annesine seslendiler. Yurtta çalışıyorum bunları ben büyütüyorum. Beni seviyorlar dedi. Kızlarla sohbet ederken biz 18 yaşını doldurduk, bize ev açtı. Şu an Ümitcan ile birlikteyiz bizi çalıştırıyor dedi. Annesi de söyledi..." dedi.
Küçük yaştaki kızları kandırarak pavyonda çalıştırıyor!
Bir başka tanığın ifadesine göre; "Kızın deyişine göre; biz burada müşteri bulmaya geldik gibisinden konuştuk, sonra mahallenin gençleri ile gitti..."
Küçük yaşlarda kızları gazino ve pavyon ve bar ortamına götürdüğüne dair ifadeler geldiği belirtildi....