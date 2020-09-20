Çocuk istismarından tutuklanan Uşşaki şeyhi 'Fatih Nurullah' emlak zengini çıktı

Sözcü yazarı gazeteci İsmail Saymaz, 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklanan “Fatih Nurullah” ismini kullanan Uşşaki şeyhi Eyyüp Fatih Şağban'ın emlak zengini olduğunu yazdı.

Abone ol

İsmail Saymaz, "İstismarcı şeyh emlak zenginiymiş" başlığıyla yayımlanan yazısında Uşşaki şeyhi Eyyüp Fatih Şağban adına görünen arsa ve konutları yazdı.

Saymaz, 'Fatih Nurullah'ın' ismini kullanan şeyhin, mülkü olmadığı yalnızca emekli maaşı oluğu iddiasını tapu kayıtlarına işaret ederek yalanladı.

16 bina ve yedi daire

Saymaz, şunları kaydetti: Şağban adına İstanbul Şişli'de altı bina/arsa, Avcılar'da dört bina/arsa, Kadıköy'de iki bina/arsa ve iki daire, Sakarya Akyazı'da üç bina/arsa ve beş daire, Yalova'da bir bina/arsa kayıtlı görünüyor.

Şağban, ailesine “düşkün” bir baba olarak çocuklarını mülksüz bırakmamış. Tarikatta üst düzey görevler verdiği oğlu Hasan Hüsamettin adına Çankırı'da bir bina/arsa ve Çanakkale'de iki daire, diğer oğlu Hüsrev adına İstanbul Avcılar'da daire bulunuyor.

Kendi beyanına göre, emekli aylığından başka bir geliri bulunmayan Şağban, holding sayesinde 16 bina ve yedi dairenin sahibi oldu.

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...