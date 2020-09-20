Orman apartmanı yaptılar ekolojik cennet hayali tam bir felakete dönüştü

ÇİN’de bir megakentte hayata geçirilen deneysel bir yeşil konut projesi, apartman sakinlerine her balkonda bakımlı bahçelerin bulunduğu “dikey bir ormanda” yaşama fırsatı sunuyordu. Sitedeki 826 dairenin tamamı bu yıl Nisan ayında satıldı. Ancak sonrası tam bir felakete dönüştü.