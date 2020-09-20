Sergen Yalçın çok istedi Nazım Sangare'yi Fenerbahçe kaptı

Fenerbahçe, adı Beşiktaş ile anılan milli futbolcu Nazım Sangare transferini resmen açıkladı.

Abone ol

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, Nazım Sangare transferini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Antalyaspor’da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sağlık kontrollerinin ardından kendisini renklerimize bağlayan resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Milli Takım'a kadar yükseldi

2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a gelen Nazım Sangare, Süper Lig'de gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmeyi başarmıştı.

Sergen'in bir numaralı adayıydı

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın sağ bek transferi için bir numaralı adayı olan Nazım Sangare için Emre Belözoğlu'nun devreye girip milli futbolcuyu ikna ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe ne kadar ödeyecek?

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Nazım Sangare için Fenerbahçe'den 1 milyon 750 bin euro + oyuncu takası + sonraki satıştan pay çerçevesinde bir teklif geldiğini ve kabul ettiklerini açıkladı.