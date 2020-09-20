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Niğde’de feci kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

NİĞDE'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasından 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 68 BM 522 plakalı otomobil, Çiftlik-Niğde karayolu Güresen Tepe mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak takla attı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Emir Yalçın, Muhammet Koç, Atakan Kurt (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Mükerrem Tekin (22) ile Kenan Adıyaman (18) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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