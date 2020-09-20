Cüneyt Özdemir, Macron'un Türkçe tweetinde '7 hata' buldu

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı Türkçe paylaşıma ilişkin 'tweetteki aksaklıkları bulalım' notuyla '7 hata' saydı.

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Macron, önceki gün yaptığı paylaşımda, "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim" ifadelerini kullanmıştı.

Macron'un paylaşımına yanıt veren Özdemir, "Monsieur @EmmanuelMacron‘un şu twitindeki aksaklıkları bulalım" deyip şunları sıraladı:

1) Türkçe berbat

2) Niyet iyi değil

3) Türkiye hala naif

4) Diyaloğun mahattabı Fransa değil

5) Bu çağrı AP’nin resmi çağrısı değil

6) İşitilen sizden yana bir şey yok.

7) Beraber ilerleyemeyiz.Hele siz bir durun