Yunanistan'dan 'hac' kışkırtması! Meriç Nehri sınırına dikildi Türkiye harekete geçti

Atina yönetimi, Yunanistan ile Türkiye arasında sınır bölgesi köylerinden biri olan Yeni Bosna’ya (Nea Vissa) dev haç dikerek, yeni bir provakasyona imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta başında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kritik bir görüşme yapması planlanıyor.

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Yunanistan ile Türkiye arasında sınır bölgesi köylerinden biri olan Yeni Bosna’ya (Nea Vissa) dev haç dikilmesinin ardından Ankara, provokasyon ile ilgili araştırma yapıyor.

Hürriyet'in haberine göre; sınıra ‘haç’ dikilmesi ile ilgili Yunanistan’ın vereceği tavrı da bekleyen Ankara’nın, AB zirvesi öncesi yürüttüğü arka kapı diplomasi trafiğine devam etmesi bekleniyor.

Merkel ile görüşecek

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta başı bir kez daha Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kritik bir görüşme yapması planlanıyor.

Türkiye’den görülecek şekilde ışıklandırıldı

Yeni Bosna’ya dikilen 15 m yüksekliğindeki haçın açılışı önceki gün papazların duaları eşliğinde törenle yapıldı. Haç, Türkiye’den görülecek şekilde ışıklandırıldı. Türkiye’nin sınıra haç dikilmesi ile ilgili araştırmasının ardından, diplomasi yolu ile de rahatsızlığını dile getirmesi bekleniyor.

"Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak"

Batı Trakya bölgesindeki Yunan medyası olaya geniş yer verirken, törende kısa konuşma yapan papazlar "Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak" dedi.