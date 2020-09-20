YKS ek tercih ne zaman bitiyor 2020 son gün ne zaman?

YKS ek yerleştirme tercihlerinde bulunacak adaylar, 20 TL olan başvuru ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla veya belirlenen bankalardan yapacak.

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İlk YKS tercihlerinden herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme ile istediği üniversite bölümüne yerleşmek istiyor. 17 Eylül’de başlayan YKS ek yerleştirme işlemleri 23 Eylül’de son bulacak.

YKS ek yerleştirme tercihlerinde bulunacak adaylar, 20 TL olan başvuru ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla veya belirlenen bankalardan yapacak.

Başvuru ücretinin yapıldığı bankalar şunlar;

– Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

– Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

– Finansbank‘ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

– Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

– Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

– ING Bank‘ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

– Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

– Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Foto: Shutterstock 2019’da 857 bin 218 adayın tercih hakkı ve 191 bin 140 boş kontenjan olmasına rağmen 61 bin 832 aday yerleşti. 129 bin 308 kontenjan, 2 yerleştirmeye rağmen boş kaldı.

Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

Kimler ek tercih yapacak: Eğitim Uzmanı Salim Ünsal. ek yerleştirme tercihlerini SÖZCÜ’ye şöyle değerlendirdi: “2020 YKS’de barajı geçip tercih yapan 1 milyon 745 bin 642 adayın sadece 1 milyon 151 bin 632’si tercih yaptı. Bu adayların 921 bin 886’sı bir yükseköğretim programına yerleşti. Tercih hakkı olmasına rağmen 594 bin 10 aday bu hakkı kullanmadı. Ayrıca tercih yapıp yerleşemeyen 229 bin 746 aday da dahil şimdi 823 bin 756 aday tercih yapabilecek”