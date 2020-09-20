Rıdvan Dilmen'den golcü itirafı: O ismi hayalinde görür

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin adının anıldığı yıldız golcü için 'rüyasında görür' yorumunu yaptı.

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Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Beşiktaş'ın sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı analiz ettikten sonra Fenerbahçe'nin Nazım Sangare transferini ve diğer konuları değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından satırbaşları...

Fenerbahçe, hem Antalyaspor hem de Nazım Sangare ile anlaşmış. Beşiktaş ile Fenerbahçe istiyor deniliyordu. Sergen Hoca istiyordu, 1.5 milyon euro teklif yaptıklarını söylemişti. Arada belli bir rakam kalmıştı. Fenerbahçe aldı. 'Aman acil' durumu olan Beşiktaş'tı. Fenerbahçe içinse büyük lüks değil. Bu sezon 40-50 maç oynayacak Fenerbahçe, 36 yaşındaki Gökhan Gönül'e alternatif iyi bir transfer yaptı. Dirar, gözden çıktı. İyi transfer bu. 5-6 yıl oynar. Gökhan olmadığı zaman oynar.

Mayıs ayında Emre Belözoğlu istiyordu

Pollyanna olmayalım ama şu olabilir mi; Beşiktaş'ın daha çok ihtiyacı var, aman sen çık, ben alayım olabilir mi, olmaz mı tartışılır. Davulun sesi uzaktan başka gelirmiş, biz dışarıdan bakıyoruz. Ta mayıs ayında Emre Belözoğlu, Nazım Sangare'yi istediğini söylüyordu bana. Jailson ile Mevlüt'ü bile teklif etmişler o zaman. Birkaç gün gazetede okudum. Beşiktaş'ın da istediğini biliyordum. Fenerbahçe, bir de çalgıcı santrfor alsın. Biri çalsın, biri oynasın. Hayırlısı olsun.

İyi paralar geldi, limit de artar

Fenerbahçe, bonservis elde etme konusunda 5-6 yıldır çok önde gidiyor. Ona rağmen şampiyon olmakta zorluk yaşıyor. Eljif'i ciddi paraya sattı, Josef ve Giuliano'yu 25-26'ya sattılar, Vedat 17.5 + 2, 4.5 Jailson'a satıldı. Orta saha Jailson'a 4.5 vermişlerdir, stoper Jailson'a 450 verilmez. O paranın yüzde 20'si eski kulübüne gidebilir. İyi paralar geldi, limit de artar.

Gökhan'a ateş etsen 2 sene oynar

Fenerbahçe'nin Nazım hamlesi, yanlış bir hamle değil. Gökhan'a ateş etsen 3 sene oynamaz. Maksimum 2 yıl oynar. Bu sene de Gökhan'dan 50 maç beklemek haksızlık olur. Rotasyonda Dirar, kafa olarak zaten bitmiş. Nazım ile 5-6 sene burayı kapattın. Mehmet Topuz'u seneler önce Fenerbahçe 10 milyona almıştı. 1.750 diyor. Bu maksimum paradır.

Hayal eder zaten

Sangare ile şampiyonluğa oynarsın. 26 civarında Fenerbahçe'nin yaş ortalaması. Emre Belözoğlu, Comolli'den farklı olarak tanıdığımız, bildiğimiz hazır oyuncuları aldı. Hedefi şampiyonluk olan Fenerbahçe olarak, ekonomik kriterlere rağmen ne yapıp edip Vedat Muriqi'yi tutardım ben. Arkadaşım Divock Origi'yi Fenerbahçe'de hayal ediyor. Hayal eder zaten. Muriqi kararına ise ise ekonomik olarak da saygı duymak zorundayız bu karara.

Fenerbahçe'nin Li̇verpool takımının yıldız golcüsü 25 yaşındaki Belçikalı Divock Origi'yi kiralamak istediği İngiliz basınında yer aldı.

Bence Serdar Aziz birinci stoper olur

Bana göre iki soru işaretli stoper aldılar. Bence Serdar Aziz birinci stoper olur, 3 yabancı artı Sadık var. Wolfsburglu ve Uruguaylı stoperleri bekleyip göreceğiz. 4-5 maç izleyeceğiz, sabırlı davranacağız. Çok olumlu referanslar almadım. Geçen haftaki 11'i sahaya koyun, Fenerbahçe yine 6. olur dersin. Santfor Frey ve Deniz Türüç...

Bu sene işler kötü gitmemeli

Fenerbahçe, bu sezon şampiyon olamazsa rekor kıracak. Ali Koç dışında kimsenin bu kadar kredisi olamazdı. O da farkında, bu sene işler kötü gitmemeli.