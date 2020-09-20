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Matematik öğretmeni, kız öğrencisini döverek öldürdü! Çin'de skandal olay

ÇİN Siçuan eyaletinde bir matematik öğretmeninin, ilkokula giden kız öğrencilerinden birini sorularına iki kez yanlış cevap verdiği için öldüresiye dövdüğü öğrenildi.

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Oriental Daily sitesinin kızın ailesinin ifadelerine dayanarak aktardığı habere göre matematik öğretmeni, ilkokul öğrencilerinden bir tanesini sorularına iki kez yanlış cevap verdiği için dövdü. Olay, Çin’de Öğretmenler Günü’nün kutlandığı 10 Eylül’de meydana geldi. On yaşındaki kız öğrenci, aralarında matematik öğretmeninin de bulunduğu öğretmenleri kutlamak için okula çiçeklerle geldi.

Daha sonra sabah dersinde aynı öğrenci, matematik öğretmeninin dersinde sorduğu iki soruya yanıt veremedi. Yanlış yanıtladığı için öğretmen ceza olarak öğrenciye diz çöktürdü ve kulaklarını çekip kafasına vurmaya başladı. 

Aynı sınıftaki kız kardeş anlattı

Aynı sınıfta okuyan ikiz kız kardeşi, cezadan sonra kız kardeşinin ayağa kalkamadığını ve ancak sınıf arkadaşlarının yardımıyla yerine oturabildiğini anlattı.

Olaydan sonra aileyi aradı

Olaydan yaklaşık 3 saat sonra öğretmen, kızın büyük annesini aradı ve sağlıksız görünümü nedeniyle onu okuldan almasını istedi. Okula gelen yaşlı kadın, torununun konuşamadığını ve gözlerini açamadığını gördü. Hastaneye kaldırılan kız, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Büyükannesinin anlattıklarına göre küçük kız, öğretmen sıklıkla fiziksel ceza yöntemlerine başvurduğu için matematik derslerine girmekten çok korkuyordu.

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