İzmit'te yol kazısında Roma dönemine ait olduğu düşünülen heykel bulundu
İZMİT’te, sahil şeridinde yapılan çalışma sırasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen heykel bulundu. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki heykel, Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.Abone ol
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit sahil şeridinde yapılan kazı çalışması sırasında heykele rastladı. Yetkililer, Müze Müdürlüğü’ne haber verdi. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki insan figürlü heykel, zarar verilmeden bulunduğu yerden çıkarıldı. Müze Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından heykeli teslim aldı.
İlk bakışta Roma dönemine ait olduğu düşünülen heykelin, yapılacak inceleme sonucu hangi döneme ait olduğunun kesinlik kazanacağı öğrenildi.
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