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Gökdeniz Bayrakdar ilk Süper Lig maçında Beşiktaş'a puan kaybettirdi

Antalyaspor'un yeni 18'lik yıldızı Gökdeniz Bayrakdar, 77. dakikada oyuna girip Beşiktaş'a 2 puanı kaybettiren golü 85'inci dakikada kaydetti.

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Antalyaspor forması giyen Gökdeniz Bayrakdar, Beşiktaş maçına damga vurdu. Akdeniz ekibinin Misli.com 3. Lig temsilcisi Kocaelispor'dan transfer ettiği 18 yaşındaki oyuncu, 77. dakikada oyuna girdi, 8 dakika sonra takımına 1 puanı getiren golü kaydetti.

Sol kanat, sağ kanat, forvet pozisyonlarında oynayabilen ve Süper Lig'deki ilk maçında ağları havalandıran Gökdeniz şöyle konuştu:

"Antalyaspor’a geldiğim ilk günden bu yana çok mutluyum. Kariyerimdeki ilk Süper Lig maçım, sonradan girip golü attığım için mutluyum. Buradan böyle 1 puanla ayrılmak mutluluk verici. Takım arkadaşlarıma ve Tamer hocama teşekkür ederim."

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