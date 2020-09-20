Antalya'da yağmur gibi korona hastası yağıyor! Sağlıkçılar yaprak gibi dökülüyor
ANTALYA Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları, her gün astronot gibi giyinip, tüm süreci titizlikle yürütüyor. Sağlık çalışanlarının terden sırılsıklam hali, fedakarlıkla verilen çabayı bir kez daha gözler önüne serdi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüsü ile mücadele eden sağlık çalışanları, her gün astronot gibi giyinip, koruyucu kıyafetin içinde terden sırılsıklam halde görevlerini yapıyorlar. Kimi doktorlar ise yakınlarına virüs bulaştırmaktan korkup hastanede yaşıyor. Hastanenin yoğun bakım sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz, "Hastalar yağmur gibi yağıyor, ama sağlık çalışanları da yaprak gibi dökülüyor. Bu hastalığın yaşlısı genci kalmadı. En çok eski hastalarımızı ve hastalıkları özledim" dedi.
Antalya'da İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 7 kamu, 2 üniversite ve 18 özel hastane olmak üzere pandemi kriterlerini sağlayan 27 hastane yer alıyor. Bu hastanelerdeki 849 erişkin yoğun bakım yatağından 218'i, pandemi için ayrıldı. Binlerce sağlık personeli ise büyük özveriyle görev yapıyor.
Kent merkezindeki pandemi hastanelerinden biri olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Covid-19 vakasının Türkiye'de tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana tüm tedbirleri üst seviyede alarak hastaları tedavi ediyor. Hastanede görev yapan sağlık çalışanları ise koronavirüsle savaşta en ön safta yer alıyor.
Tek amaç: Covid-19 hastalarının rahat nefes alabilmesi
Kimi yaşlı anne ve babasına kimi çocuklarına ve eşine virüs bulaştırma ihtimalinden dolayı çoğu zaman evlerine dahi gitmiyor. Hastanede doktor odalarında uyuyan ve burada ihtiyaçlarını karşılayan sağlık çalışanlarının tek amacı ise Covid-19 hastalarının rahat nefes alabilmesi.