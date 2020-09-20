Antalya'da yağmur gibi korona hastası yağıyor! Sağlıkçılar yaprak gibi dökülüyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüsü ile mücadele eden sağlık çalışanları, her gün astronot gibi giyinip, koruyucu kıyafetin içinde terden sırılsıklam halde görevlerini yapıyorlar. Kimi doktorlar ise yakınlarına virüs bulaştırmaktan korkup hastanede yaşıyor. Hastanenin yoğun bakım sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz, "Hastalar yağmur gibi yağıyor, ama sağlık çalışanları da yaprak gibi dökülüyor. Bu hastalığın yaşlısı genci kalmadı. En çok eski hastalarımızı ve hastalıkları özledim" dedi.