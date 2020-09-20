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Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya İtalya liginden dev talip

Uzun süredir Beşiktaş'tan ayrılacak denilen Domagoj Vida'ya İtalyan devi Roma talip oldu. 3 milyon Euro'luk teklif alan Vida, 'evet' derse transfer gerçekleşecek.

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Serie A ekiplerinden Roma, Beşiktaş'ın yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmayı düşündüğü Domagoj Vida'yı transfer etmek için harekete geçti. Roma, tecrübeli oyuncu için 3 milyon Euro artı bonuslar olmak üzere 3 senelik bir sözleşme önerdi. Kontrat süresini Vida'nın tercihine bırakan İtalyanlar, Hırvat yıldızın kararını bekliyor.

Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Vida'nın ise, Türkiye'den ayrıldıktan sonra yüklü bir kazanç için Arap yarım adasını tercih edebileceği belirtiliyor. Ekonomik şartların oluşması durumunda ise oyuncunun Roma'ya "Evet" deme ihtimali de var.

Beşiktaş'ta 4. sezonunu geçiren Domagoj Vida, siyah-beyazlılarla 97 maça çıktı ve 9 gol attı.

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