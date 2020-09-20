Açık cezaevi süresi uzatıldı mı ne zaman bitiyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 60 bin mahkuma temmuz ayında 30 günlük izin verilmiş ve bu süre 2 ay daha uzatılmıştı. Mahkumların izni bu ay sonu 30 Eylül'de sona erecek. Peki açık cezaevi izinleri yine uzar mı? Açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzar mı son haber haberimizde.

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Koronavirüs salgın süreciyle 60 bin mahkumun izin süresi 30 Temmuz’da uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan tarihe göre açık cezaevi izinleri 30 Eylül'de sona erecek.

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yayımlandı. CTE resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda mahkumlar için coronavirüs izninin 31 Temmuz tarihi itibarıyla 2 ay daha uzatıldığına yer verildi.

CTE resmi duyurusu şu şekilde;

“7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un Geçici 9. Maddesi ile; açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler, yasanın Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği 14/04/2020 tarihi itibariyle 31/05/2020 tarihine kadar Covid-19 iznine gönderilmiştir.

31 Mayıs 2020 tarihinde sona eren Covid-19 izin sürelerine ilişkin Sağlık Bakanlığının salgın riskinin ortadan kalkmamış olması sebebi ile Covid-19 izin sürelerinin uzatılması gerektiği şeklindeki önerisi üzerine, söz konusu yasa kapsamında Covid-19 izninden yaralanan hükümlülerin bu yasa kapsamındaki izin sürelerinin 31 Mayıs 2020 tarihinden itibaren iki (2) ay süre ile uzatılmasına karar verilerek kamuoyuna duyurulmuştur.

Covid-19 iznine ilişkin sürelerin 31/07/2020 tarihinde sona erecek olması dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 22/07/2020 tarih ve 13588366-149-E.1224 sayılı yazısı ile Covid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Covid-19 izin sürelerinin iki (2) ay süre ile uzatılmasına dair önerisi doğrultusunda ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren iki (2) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un Geçici 9. maddesi ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler, yasanın yürürlüğe girdiği 14 Nisan tarihi itibarıyla 31 Mayıs'a kadar COVID-19 iznine gönderilmişti.